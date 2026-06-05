초당두부-맷돌커피… KTX 타고 강릉서 ‘농촌체험’

당일치기-1박 2일 코스 신설
KTX를 타고 강원 강릉시에서 농촌체험을 할 수 있는 관광상품 ‘농(農)뚜레일’이 운영된다.
강릉시는 코레일과 연계한 농촌관광 활성화 사업의 하나로 ‘강릉 농촌체험여행 농뚜레일’을 운영한다고 4일 밝혔다.
농뚜레일은 수도권 관광객을 대상으로 지역 농촌관광시설과 대표 관광지를 연계한 관광상품이다. 강릉의 자연·예술·농촌 자원을 한 코스에서 다양하게 체험할 수 있다. 상품은 당일형 2개 코스와 1박 2일형 1개 코스로 구성됐다.
당일형 1코스는 서울역에서 KTX를 타고 강릉역으로 이동한 뒤 체험마을 또는 교육농장에서 라벤더 메밀베개 만들기, 초당두부 만들기, 맷돌커피 체험 가운데 하나를 선택해 참여할 수 있다. 이후 주문진수산시장, 디자인싱킹뮤지엄, 안목해변 커피거리 등을 방문하는 일정이다.
당일형 2코스는 정감이마을에서 곶감 타르트 만들기 체험을 한 뒤 정동진 모래시계공원, 정동진해변, 하슬라아트월드, 강릉중앙시장 등을 둘러보는 일정으로 구성됐다.
1박 2일형 코스는 초당순두부마을, 안목해변 커피거리, 강릉중앙시장 방문에 이어 왕산한옥마을에서 숙박하며 자작나무 수면등 만들기 체험을 한다. 둘째 날에는 감자옹심이 만들기 체험과 솔향수목원, 주문진수산시장 방문 일정 등이 포함됐다.
농뚜레일은 코레일 기차여행 홈페이지 내 여행상품 강원권 코너에서 예약할 수 있다. 코레일은 KTX 운임 할인 혜택을 제공하고, 강릉시는 투어버스 이용료와 농촌 체험비, 숙박비를 지원한다. 상품 가격은 성인 기준 9만4200∼10만8400원이며 일정에 따라 달라질 수 있다.
이인모 기자 imlee@donga.com
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