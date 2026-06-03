‘전설의 심해어’ 부산 앞바다서 낚였다…164cm, 77kg 대형 돗돔 포획

  • 뉴시스(신문)

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KNN 영상(온닥터TV) 캡처
KNN 영상(온닥터TV) 캡처
부산 용호만 인근 해상에서 성인 남성의 체격을 넘어서는 초대형 심해어 돗돔이 낚였다. 국내 연안에서 극히 드물게 발견되는 희귀 어종이 모습을 드러내면서 수산 업계와 낚시인들의 관심이 쏠리고 있다.

용호어촌계와 의료전문채널 온닥터TV 등 관련 업계에 따르면 지난 1일 오전 5시 30분쯤 부산 용호만에서 선박으로 약 3시간 거리에 있는 동해상에서 길이 164cm, 무게 77kg에 달하는 돗돔 1마리가 포획됐다.

이번 포획은 용호어촌계 소속인 13년 차 낚시 경력의 선장 김광효 씨(46) 일행이 이뤄냈다. 돗돔이 미끼를 물자마자 강력하게 저항하면서, 김 선장을 포함한 성인 남성 3명이 낚싯대를 붙잡고 약 15분간 사투를 벌인 끝에야 배 위로 올릴 수 있었다.

전설의 심해어로 불리는 돗돔은 평소 수심 400500m 안팎의 깊은 바다 암반 지대에 서식하는 대형 어종이다. 연간 국내 전체 포획량이 10마리에서 30여 마리 안팎에 불과할 정도로 희귀해 바다의 용왕이 점지해야 잡을 수 있다는 별칭이 붙기도 했다. 다만 산란기인 57월이 되면 깊은 바다에서 나와 수심 50~60m 수준의 비교적 얕은 근해로 이동하기 때문에 이 시기에 주로 모습을 드러낸다.

희소성이 높은 만큼 수산시장에서는 마리당 최고 1000만 원, kg당 5만~6만 원 선에 거래되는 고급 횟감으로 분류된다. 육질의 맛은 참치나 쇠고기와 유사한 것으로 알려져 있다.

다만 전문가들은 돗돔을 먹을 때 특정 부위를 피해야 한다고 경고한다. 식품의약품안전처와 학계에 따르면 돗돔의 간에는 비타민 A가 과도하게 축적되어 있어 소량만 섭취해도 두통과 구토, 피부 박리 등 급성 비타민 A 중독증을 유발할 수 있다. 이에 따라 전문가들은 돗돔의 내장 부위 섭취를 엄격히 금해야 한다고 당부했다.

한편 이번 대형 돗돔 포획의 전 과정은 당시 배에 동승하고 있던 온닥터TV ‘현장포커스’ 촬영팀의 카메라에 그대로 담겼다. 생생한 포획 현장을 담은 해당 영상은 오는 6월 중순쯤 방송을 통해 공개될 예정이다.

[서울=뉴시스]

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