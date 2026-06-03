이웃집 부녀 둔기로 폭행한 60대…살인미수 혐의로 체포

술에 취한 상태에서 말다툼을 하던 이웃집 부녀를 둔기로 폭행해 중상을 입힌 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.
경기 남양주남부경찰서는 살인미수 혐의로 60대 남성을 체포해 조사 중이라고 2일 밝혔다.
이 남성은 이날 오후 8시 40분경 남양주시 화도읍의 한 빌라에서 같은 건물에 거주하는 50대 여성과 그의 80대 아버지를 둔기로 여러 차례 때려 크게 다치게 한 혐의를 받는다.
피해자 부녀는 머리 등을 크게 다쳐 병원으로 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
경찰에 따르면 가해 남성은 술에 취한 채 귀가하던 중 빌라 현관에서 50대 여성과 말다툼을 벌였고, 이후 자신의 집에서 둔기를 가져와 범행한 것으로 조사됐다.
이후 폭행을 말리기 위해 나온 여성의 아버지까지 함께 공격한 것으로 파악됐다.
신고를 받고 출동한 경찰은 현장에서 남성을 현행범으로 체포하고, 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 구속영장 신청을 검토 중이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0