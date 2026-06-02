“쓰레기 내놓는 주민에 불만” 아파트 곳곳에 불지른 20대女

화재로 훼손된 아파트 비상계단·복도 내 적치물들. 음성소방서 제공



충북 음성경찰서는 자신이 거주하는 아파트 내 적치물에 고의로 불을 붙인 혐의(현주건조물방화)로 20대 여성 A 씨를 구속했다고 밝혔다.A 씨는 충북 음성군 음성읍 평곡리에 위치한 18층짜리 아파트 여러 층에 고의로 불을 지른 혐의를 받는다. 아파트 4층 비상계단에서는 접의식 의자에 라이터로 불을 붙이고, 다른 층에서도 택배 상자, 종이 벽보 등에 불을 붙이는 등 총 5곳에서 방화한 혐의다.화재 신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 방화 용의자로 특정하고 긴급체포했으며, 구속으로 이어졌다.A 씨는 병원 이송 당시 “계단에서 운동 중이었다”고 진술했으나 아파트 내부 CCTV를 확인한 경찰의 추궁 끝에 범행을 시인했다.

조사 과정에서 A 씨는 “이웃이 아파트 공용공간에 쓰레기를 내놓은 것에 대한 불만과 직장 스트레스가 겹쳐 범행했다”는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.

현주건조물방화죄는 사람이 주거로 사용하거나 사람이 있는 건조물, 기차, 전차, 항공기, 선박 등에 불을 질러 공공의 안전을 해치는 범죄를 말한다.



형법 제164조에 의하면 본 죄를 범한 자는 3년 이상의 징역에 처하며, 이로 인해 사람을 상해에 이르게 한 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다. 나아가 사망에 이르게 한 경우에는 사형, 무기 또는 7년 이상의 징역에 처할 수 있다.

