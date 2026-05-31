본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
광주서 여중생이 또래 4명에 집단폭행…안면 골절
동아일보
업데이트
2026-05-31 14:40
2026년 5월 31일 14시 40분
입력
2026-05-31 14:14
2026년 5월 31일 14시 14분
이혜원 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260531/134022866/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
광주 광산경찰서. ⓒ뉴시스
광주에서 한 중학생이 또래들로부터 집단 폭행을 당했다는 취지의 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 착수했다.
31일 광주 광산경찰서에 따르면 29일 광주 서구 금호동에서 15세 여중생이 또래 학생 4명에게 집단 구타를 당했다는 내용의 고소장이 접수됐다. 고소장에는 이 여학생과 다툼을 벌이던 한 학생이 자신의 친구들을 불러 모아 공동 폭행했다는 주장이 담겼다. 폭행으로 피해 학생은 안면부 골절 등 상처를 입은 것으로 알려졌다.
경찰은 고소인에 대한 기초 조사를 마친 뒤 사건 발생지 관할인 광주 서부경찰서로 사건을 넘겼다. 추후 경찰은 정확한 사건 경위를 조사할 계획이다.
#광주
#집단 폭행
#얼굴
#안면 골절
#여중생
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
사촌 신분증으로 사전투표…지문 인식서도 안 걸러져
2
“언니 따라 갔던 대학”… 네 자매 인생 바꾼 서정대의 배움
3
“코 스프레이 2번 뿌렸더니 기억력 쑥”…치매 치료 가능성 [노화설계]
4
“이란, 중국 무기로 美 F-15E 전투기 격추했을 가능성 높아”
5
與 양천구청장 후보, 아기에 “뽀뽀”…‘오빠’ 이어 ‘뽀뽀’ 논란
6
‘삼전닉스 ±2배’ 5조 돌파…매수-매도 3~5일내 승부봐야
7
MB는 부산서 국밥 먹고, 박근혜는 대구 서문시장 찾았다
8
트럼프, 종전 MOU 승인 막판 거부…더 센 수정안 다시 보내
9
트럼프 “이란 핵 개발·구매 모두 포기…매우 좋은 합의 가까워져”
10
국힘, “1번만 찍었다” 공개한 이해식 고발…선관위 “위반 아냐”
1
호남 간 정청래 “윤·이·박 돌아다녀…김대중 벌떡 일어날 일”
2
李 “투표 포기는 국민 속이는 자에게 기회주는 것”
3
돼지국밥 먹은 MB ‘친이’ 박형준 지원…정청래 “윤·이·박 돌아다녀”
4
국힘, ‘기표소 논란’ 李 선거법 위반 혐의 고발
5
‘韓은 中에 단검’ 발언 브런슨 “작전 환경 설명한 것” 해명
6
장동혁 “투표 포기하면 이재명 범죄 지울 기회 주는 것”
7
美건국 250주년 공연에 가수들 보이콧…트럼프 “내가 대신할 것”
8
반도체로 부유해진 대만 경제의 그림자: 대만병과 거지 슈퍼맨 [딥다이브]
9
이영지, 빨간 머리·옷 사진 올렸다가 사과…“경솔한 행동 죄송”
10
정원오 “무능 심판” vs 오세훈 “정권 심판”…서울시장 마지막 주말 총력전
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
사촌 신분증으로 사전투표…지문 인식서도 안 걸러져
2
“언니 따라 갔던 대학”… 네 자매 인생 바꾼 서정대의 배움
3
“코 스프레이 2번 뿌렸더니 기억력 쑥”…치매 치료 가능성 [노화설계]
4
“이란, 중국 무기로 美 F-15E 전투기 격추했을 가능성 높아”
5
與 양천구청장 후보, 아기에 “뽀뽀”…‘오빠’ 이어 ‘뽀뽀’ 논란
6
‘삼전닉스 ±2배’ 5조 돌파…매수-매도 3~5일내 승부봐야
7
MB는 부산서 국밥 먹고, 박근혜는 대구 서문시장 찾았다
8
트럼프, 종전 MOU 승인 막판 거부…더 센 수정안 다시 보내
9
트럼프 “이란 핵 개발·구매 모두 포기…매우 좋은 합의 가까워져”
10
국힘, “1번만 찍었다” 공개한 이해식 고발…선관위 “위반 아냐”
1
호남 간 정청래 “윤·이·박 돌아다녀…김대중 벌떡 일어날 일”
2
李 “투표 포기는 국민 속이는 자에게 기회주는 것”
3
돼지국밥 먹은 MB ‘친이’ 박형준 지원…정청래 “윤·이·박 돌아다녀”
4
국힘, ‘기표소 논란’ 李 선거법 위반 혐의 고발
5
‘韓은 中에 단검’ 발언 브런슨 “작전 환경 설명한 것” 해명
6
장동혁 “투표 포기하면 이재명 범죄 지울 기회 주는 것”
7
美건국 250주년 공연에 가수들 보이콧…트럼프 “내가 대신할 것”
8
반도체로 부유해진 대만 경제의 그림자: 대만병과 거지 슈퍼맨 [딥다이브]
9
이영지, 빨간 머리·옷 사진 올렸다가 사과…“경솔한 행동 죄송”
10
정원오 “무능 심판” vs 오세훈 “정권 심판”…서울시장 마지막 주말 총력전
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
1400m 고지대도 ‘이상 無’…韓, 트리니다드토바고에 5-0 대승
“블루베리 스무디에 ‘이 과일’ 넣었다간 영양소 84% 파괴”
양육비 미지급 ‘나쁜 부모들’ 평균 4730만원 체납…최장 20년7개월 체납도
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0