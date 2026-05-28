본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
‘메밀’ 최대 생산지 제주, 쓴맛 덜어낸 간편식 만든다
동아일보
입력
2026-05-28 04:30
2026년 5월 28일 04시 30분
송은범 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260527/134004448/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
원물 소비 중심서 판로 다변화
죽-가래떡 등 제품 개발 착수
전국에서 메밀을 가장 많이 생산하는 제주에서 메밀을 활용한 간편식 개발이 추진된다.
제주특별자치도 농업기술원은 제주산 메밀을 활용한 간편식 개발에 나선다고 27일 밝혔다. 2024년 기준 제주지역 메밀 재배면적은 3236ha, 생산량은 2586t으로 전국 생산량의 85%를 차지하고 있다.
이번 간편식 개발은 원물 소비 중심인 제주 메밀의 판로를 다변화하기 위해 추진된다. 농업기술원은 제품 개발 방향을 설정하기 위해 지난달 소비자 399명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시하고 식품 소비 흐름과 메밀 가공 제품 수요를 분석했다.
조사 결과 최근 식품 구매 경향은 건강·편의 중심 소비가 52.9%로 가장 높았고, 온라인·배달 구매가 20.6%로 뒤를 이었다. 메밀 가공 제품의 개선