“세상 어딘가 딸의 흔적 남길…” 9개월 아기천사 장기기증

태어난 지 9개월 된 영아가 뇌사 상태에서 환자 3명에게 새 생명을 나누고 하늘나라로 떠났다.
한국장기조직기증원은 지난 27일 생후 9개월 된 장소민 양이 뇌사 장기기증으로 3명의 환자에게 새 삶을 선물했다고 밝혔다. 장 양은 지난 4월 19일 고열 증세로 소아과를 찾았으나 증상이 호전되지 않았고, 이후 여러 병원을 거쳐 세균성 뇌수막염 진단을 받고 뇌사 상태에 빠졌다.
장 양의 간과 신장, 소장은 장기 이식이 필요한 환자 3명에게 기증됐다. 어머니 박모 씨는 “아무것도 남기지 않고 떠나는 것보다 좋은 일을 하고 가는 게 낫지 않겠냐는 생각에 기증을 결심했다”고 말했다.
박 씨는 처음에는 너무 어린 딸에게 이런 일이 닥쳤다는 사실을 받아들이기 어려워 기증을 반대했다고 한다. 그러나 “세상 어딘가에 소민이의 흔적이 남아 있었으면 좋겠다”는 남편과 가족들의 뜻에 마음을 바꿨다.
짧은 생의 마지막에 베풂을 전하고 떠난 장 양은 지난해 7월 2.5kg의 저체중으로 태어났다. 9개월이 됐을 때에도 몸무게가 7kg 대에 머무는 등 발달 속도가 느린 탓에 박 씨는 식사와 영양 관리에 각별히 신경 써왔다. 예방접종 역시 꼼꼼히 챙겼다고 한다.
하지만 올봄 벚꽃 구경을 마지막 추억으로, 첫 돌을 두 달 앞둔 아기 천사는 가족들과 갑작스런 작별을 했다. 딸의 마지막 모습을 지켜보며 박 씨는 미안한 마음에 ‘다음 생에 다시 내 딸로 태어나달라’는 말도 꺼내지 못했다.
박 씨는 “남편은 소민이 또래의 아기만 봐도 눈물을 흘린다”며 “더 많이 안아주고 더 오래 함께해 주지 못한 게 마음 아프다”고 말했다.
그러면서 “누구의 딸이든 상관없으니 다음 생에는 부디 아프지 말고 건강하게만 자라줬으면 좋겠다”는 소망을 전했다. 장 양의 장기를 기증 받은 수혜자에게도 “더는 힘들지 않고, 아프지 않게 잘 살아가길 바란다”고 말했다.
황지혜 기자 hwangjh@donga.com
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