영종 차고지 버스기사 50명 복통 설사…일부 노선 운행 차질

차고지 구내식당서 식사뒤 식중독 의심 증세
인천 영종 지역 버스 공영차고지에서 밥을 먹은 버스기사들이 집단으로 식중독 의심 증세를 보여 일부 노선 운행 차질이 빚어졌다.
25일 인천시 등에 따르면 지난 21일 오전 5시경 중구 영종버스공영차고지 구내식당을 이용한 운수종사자들이 다음날부터 복통과 설사 등 이상 증세를 호소했다.
현재까지 식중독 의심 인원은 약 50명으로, 이 중 5명은 병원에 입원해 치료중이다.
이 차고지에는 모두 4개 운수업체가 공동 이용하고 있으며, 14개 노선에 입차 버스는 80대에 이르는 것으로 확인됐다.
사건 당일 구내식당 이용인원은 점심 70명, 저녁 66명 등 총 136명으로 파악됐다.
식당은 일반음식점인 A 사가 운영 중인 것으로 확인됐다.
이 여파로 26일 오전 일부 노선 운행 대수가 줄어, 배차 간격이 기존 약 20분에서 최대 40분 수준으로 길어졌다. 오후부터는 결항 노선에 대체 인력을 투입했다. 27일부터는 모든 노선이 정상 운영될 예정이다.
중구보건소는 현장 역학조사를 벌여 감염 경로와 위생 수칙 준수 여부 등을 조사하고 있다. 또 급식소 영업배상책임보험에 따른 보상 여부를 확인하고 있다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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