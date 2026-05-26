섬진강 따라, 장미향 따라

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 26일 04시 30분

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25일 전남 곡성군 섬진강기차마을에서 열린 제16회 곡성세계장미축제를 찾은 관광객들이 형형색색의 장미꽃 사이를 거닐고 있다. 올해 곡성세계장미축제는 ‘열여섯, 장미사춘기: 설렘·성장·변화’를 주제로 22일부터 31일까지 열린다.

#섬진강#곡성세계장미축제#관광객#장미향
곡성=박영철 기자 skyblue@donga.com
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