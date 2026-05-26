전염병 걸려도 서울 안간다… 호남권 전문병원 내년 개원

2015년 메르스 사태 계기 추진
‘바이러스 차단’ 음압 병상 58개
감염병 전용 CT 촬영-검사실도
광주·전남·전북 지역의 감염병 대응을 전담할 국가 지정 의료기관인 ‘호남권 감염병전문병원’이 내년 상반기 문을 연다.
전국 5개 권역에 조성 중인 감염병전문병원 가운데 가장 먼저 운영되는 시설로, 신종 감염병 발생 시 중증 환자 치료와 확산 차단을 맡는 호남권 방역의 핵심 거점 역할을 하게 된다.
25일 의료계에 따르면 광주 동구 조선대병원 부지 내에 건립 중인 호남권 감염병전문병원은 올해 12월 완공을 목표로 공사가 진행되고 있다. 2024년 6월 착공한 이 병원은 메르스(MERS), 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 등 고위험 감염병 위기 상황에서 중증 환자를 전담 치료하고 지역 방역 체계를 총괄하는 국가 지정 전문 의료기관이다.
감염병전문병원은 2015년 메르스 사태를 계기로 정부가 전국 5개 권역에 구축 중인 시설이다. 신종 감염병 발생 시 환자를 신속히 진단하고 일반 환자와 분리해 치료할 수 있는 전문 시스템을 갖춘 것이 특징이다.
특히 중증 환자를 집중 치료할 수 있는 음압 병실과 감염 확산을 차단하는 특수 의료시설을 통해 지역 내 대규모 감염 확산을 막는 역할을 맡는다.
호남권 감염병전문병원은 총사업비 756억 원(국비 564억 원·조선대병원 192억 원)을 투입해 조선대병원과 조선간호대 사이 부지에 들어선다. 지하 2층∼지상 7층, 연면적 1만3202㎡ 규모로 조성되며 총 98개 병상을 갖춘다.
이 가운데 58개 병상은 바이러스가 외부로 유출되지 않도록 설계된 음압 병상이다. 감염병 대유행 시에는 병상 간 간격을 조정해 36개 중증 음압 병상 체계로 전환하고 고위험 환자 치료에 집중할 수 있도록 운영된다. 바이러스 유출을 차단하는 음압 수술실도 함께 구축돼 감염병 환자 치료가 상시 가능하다.
병원 내부에는 감염병 전용 CT 촬영실과 검사실도 들어선다. 치명률이 높은 바이러스를 안전하게 연구·분석할 수 있는 생물안전등급 3등급(BL3) 연구실을 갖추고 감염병 대응 전문 인력을 양성하는 교육·훈련 시설도 운영할 예정이다. 평상시에는 감염병 대응 훈련과 연구를 수행하고, 위기 상황에서는 권역 내 방역과 치료를 총괄하는 ‘지역 방역 컨트롤타워’ 역할을 맡게 될 전망이다.
호남권 감염병전문병원이 본격 운영되면 광주·전남·전북 지역은 감염병 발생 시 수도권 대형병원에 의존하지 않고 지역 내에서 중증 환자를 신속히 치료할 수 있는 체계를 갖추게 된다. 또 음압 병상과 음압 수술실, 생물안전등급 연구시설 등을 기반으로 감염병 진단부터 치료, 연구, 환자 격리와 이송까지 가능한 권역 단위 대응 시스템도 구축될 전망이다.
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