광주시, 상무시민공원에 참전기념탑 건립 본격화

광주시가 국가를 위해 헌신한 참전유공자들의 뜻을 기리기 위한 참전기념탑 건립사업을 추진한다.
20일 광주시에 따르면 시는 전날 서구 치평동 광주보훈회관에서 참전기념탑 건립을 위한 공원조성계획 변경 및 기본구상 용역 착수보고회를 개최했다. 보고회에는 월남전참전자회, 고엽제전우회, 6·25참전자회 등 광주지역 보훈단체 관계자 50여 명이 참석했다.
참전기념탑 건립은 국가를 위해 헌신한 참전유공자들의 명예를 선양하고 이들의 숭고한 희생정신을 미래세대에 계승하기 위한 사업이다.
시는 상무시민공원 내에 기념공간을 조성할 계획이다. 사업은 2006년 월남참전유공전우연합회 광주·전남지부의 건의로 논의가 시작됐다. 이후 2023년 강기정 광주시장과 보훈단체 간담회 등을 거치며 사업 추진이 본격화됐다.
시는 그동안 시립수목원, 광주공원, 상무시민공원 등 후보지를 대상으로 총 5차례 현장 검토를 실시했으며, 지난해 최종 건립 예정 부지로 상무시민공원을 확정했다. 이번 용역은 참전기념탑 건립에 따른 공원조성계획 변경과 기본구상 마련을 위한 것으로 7월 완료될 예정이다.
시는 용역 결과가 나오는 대로 디자인 공모를 실시해 참전기념탑의 구체적인 규모와 형태를 확정할 계획이다. 박용수 광주시 민주인권평화국장은 “보훈단체와 지속적으로 소통해 시민과 미래세대가 자유와 평화의 소중한 가치를 되새길 수 있는 공간으로 조성될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
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