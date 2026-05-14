27년간 아이들 가르친 퇴직 교사, 사랑의열매에 1억 원 기부

  • 동아일보

글자크기 설정

사랑의열매 사회복지공동모금회 제공
사랑의열매 사회복지공동모금회 제공
사랑의열매 사회복지공동모금회는 27년간의 교직 생활을 마친 전직 초등교사 홍은경 씨(63·사진)가 1억 원을 기부했다고 14일 밝혔다. 홍 씨는 “1억 원 기부를 목표로 10년간 준비해 왔다”며 “기부를 하고 나니 숙제를 마친 기분이다. A+를 받은 것처럼 벅차고 행복하다”고 전했다. 홍 씨는 사랑의열매 고액 기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’ 3923호 회원으로 가입했다.
#사랑의열매#사회복지공동모금회#아너 소사이어티#고액 기부자
방성은 기자 bbang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스