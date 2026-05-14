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사회
27년간 아이들 가르친 퇴직 교사, 사랑의열매에 1억 원 기부
동아일보
입력
2026-05-14 18:18
2026년 5월 14일 18시 18분
방성은 기자
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사랑의열매 사회복지공동모금회 제공
사랑의열매 사회복지공동모금회는 27년간의 교직 생활을 마친 전직 초등교사 홍은경 씨(63·사진)가 1억 원을 기부했다고 14일 밝혔다. 홍 씨는 “1억 원 기부를 목표로 10년간 준비해 왔다”며 “기부를 하고 나니 숙제를 마친 기분이다. A+를 받은 것처럼 벅차고 행복하다”고 전했다. 홍 씨는 사랑의열매 고액 기부자 모임인 ‘아너 소사이어티’ 3923호 회원으로 가입했다.
#사랑의열매
#사회복지공동모금회
#아너 소사이어티
#고액 기부자
방성은 기자 bbang@donga.com
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