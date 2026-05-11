신록 우거진 담양 대나무 숲길

  • 동아일보

글자크기 설정


10일 전남 담양군 죽녹원을 찾은 관광객이 초록빛으로 우거진 대나무 숲길을 걷고 있다. 죽녹원은 담양을 대표하는 전통 대나무 정원으로 신록이 짙어지는 계절을 맞아 나들이객의 발길이 이어지고 있다.

#전남 담양군#죽녹원#관광객#대나무 숲길#대나무 정원#계절
담양=박영철 기자 skyblue@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스