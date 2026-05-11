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사회
신록 우거진 담양 대나무 숲길
동아일보
입력
2026-05-11 04:30
2026년 5월 11일 04시 30분
박영철 기자
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10일 전남 담양군 죽녹원을 찾은 관광객이 초록빛으로 우거진 대나무 숲길을 걷고 있다. 죽녹원은 담양을 대표하는 전통 대나무 정원으로 신록이 짙어지는 계절을 맞아 나들이객의 발길이 이어지고 있다.
#전남 담양군
#죽녹원
#관광객
#대나무 숲길
#대나무 정원
#계절
담양=박영철 기자 skyblue@donga.com
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