소주병 찍으면 지식재산센터 홈페이지로 연결

전국 주류기업과 지역경제 캠페인
지식재산처는 5월 발명의 달과 제61회 발명의 날(5월 19일)을 맞아 지역별 대표 주류기업 7곳과 지역경제 활성화 캠페인을 추진한다고 7일 밝혔다.
이번 캠페인은 소주병 라벨을 활용해 지역민들에게 지식재산 정책을 전달하기 위해 마련됐다. 지역별로 대선주조(부산), 금복주(대구·경북), 보해양조(광주·전남), 선양소주(대전·세종·충남), 무학(울산·경남), 충북소주(충북), 한라산(제주도) 등 7개 주류기업이 참여했다. 5월부터 전국의 식당과 마트 등에 유통되는 해당 소주병 라벨에는 “지식재산으로 지역경제에 활력을”이라는 문구와 함께 전국에서 운영 중인 ‘지역지식재산센터(RIPC)’의 홈페이지로 직접 연결되는 QR코드가 들어간다.
지역지식재산센터는 지역 중소기업과 소상공인을 대상으로 지식재산권 종합 상담, 지식재산 지원사업 수행, 예비창업자의 아이디어 상담, 유관기관 사업연계 등 지역경제 발전을 위한 맞춤형 서비스를 제공하고 있다.
김태영 기자 live@donga.com
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