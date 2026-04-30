세종RISE사업 시그니처 과제 ‘한두리캠퍼스’, 청년의 시선으로 알린다

고려대 세종RISE사업단, ‘2026학년도 세종 한두리 서포터즈 1기 발대식’ 개최
대학 간 경계 허무는 세종형 교육혁신모델 …관내 참여대학 재학생 30명 위촉
고려대학교 세종RISE사업단은 오늘(30일)부터 내일(5월 1일)까지 1박 2일간 충북 증평군 벨포레 리조트에서 ‘2026학년도 세종 한두리 서포터즈 1기 발대식 및 오리엔테이션’을 개최했다고 밝혔다.
‘세종 지역혁신중심 대학지원체계(RISE)’ 사업은 세종특별자치시와 지역대학이 함께 추진하는 대학지원체계로, 대학 간 경계를 허물고 지역 산업 수요에 기반한 인재를 양성하는 세종형 공유대학 ‘한두리캠퍼스’ 구축·운영을 핵심 단위과제로 두고 있다. ‘한두리캠퍼스’는 세종RISE사업의 시그니처 과제로, 관내 대학의 강의·연구·인프라를 공유해 도시 전체를 하나의 캠퍼스처럼 운영하는 세종형 교육혁신모델이다.
이번 한두리 서포터즈는 한두리캠퍼스 홍보 및 참여 활성화를 위해 출범한 학생 참여형 홍보단으로, 참여대학(고려대 세종캠퍼스, 홍익대 세종캠퍼스, 한국영상대, 충북대, 국립한밭대) 재학생들로 구성됐다. 각 대학의 특성과 강점을 바탕으로 총 30명 내외의 1기 서포터즈가 선발됐다.
앞으로 1기 서포터즈는 참여대학 간 교류 프로그램 및 지역 연계 활동에 참여한다. 또한 국내외 연수 프로그램을 통해 미래전략산업과 AX(AI Transformation)에 대한 이해를 넓히고, 한두리캠퍼스의 가치와 성과를 청년의 시각으로 확산할 예정이다.
세종RISE센터 윤석무 센터장은 “한두리 서포터즈는 세종형 공유대학인 한두리캠퍼스의 가치를 청년의 언어로 알리는 중요한 연결고리”라며 “참여대학 재학생들이 직접 콘텐츠를 기획하고 현장에서 활동하며 세종형 공동 교육 생태계 확산의 주역으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
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