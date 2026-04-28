황금 연휴 청주 동부창고에서 봄소풍 즐겨요

5월 첫 황금연휴를 맞아 충북 청주의 대표 문화 전시·체험 공간인 문화제조창과 동부창고에서 다채로운 프로그램이 열린다.
먼저 1~3일에는 청주시립예술단과 함께하는 ‘피크닉 콘서트’가 문화제조창 잔디광장에서 매일 오후 7시 30분에 진행된다. 장르를 넘나드는 다양한 예술 공연을 사전 예약 없이 개인 돗자리와 캠핑 의자 등을 가져오면 누구나 관람할 수 있다.
첫날에는 청주시립국악단과 청주시립무용단, 가수 솔지, 모듬북 연주자 장지훈, 전통연희단 난장앤판이 출연해 ‘풍류장고 & 설장고’, 창작무용 ‘꽃과 나비와 바람’, 설장구 협주곡 ‘소나기’ 등을 선보인다. 둘째 날에는 청주시립교향악단과 청주시립합창단, 뮤지컬배우 카이, 소프라노 이채영, 바이올리니스트 유진섭이 함께한다. 유튜브 조회수 500만 회를 자랑하는 이채영이 오페라 ‘마술피리’ 중 ‘밤의 여왕 아리아’ 등을, 카이는 ‘지킬 앤 하이드’의 ‘지금 이 순간’ 등 뮤지컬 명곡을 들려준다.
마지막 날에는 가수 바다, 노브레인, 육중완밴드를 비롯해 팝페라그룹 올웨이즈, 비보잉 트레블러크루&블래트, 서비결, 전준호, Ready&Star밴드 등이 나설 예정이다.
이어 2~5일에는 동부창고 일원에서 예술체험 콘텐츠와 가족 친화형 프로그램으로 구성된 어린이날 행사 ‘키득키득’이 열린다. 야외광장에는 피크닉 텐트를 활용한 감성 휴식 공간이 조성되고, 원예·주얼리 등 다양한 품목을 만날 수 있는 플리마켓 ‘마켓온다’가 운영된다. 6동에서는 어린이 예술체험(유료)과 새활용 놀이터, 생활문화 클래스가 진행된다.
어린이날 오후 2~4시에는 가족 단위로 공굴리기, 림보, 훌라후프 등 8종목을 겨루는 미니 운동회가 열린다. 사전 신청 없이 현장에서 참여할 수 있다. 8동 카페C에서는 지역 쌀로 만든 ‘빵 만나는 날’ 팝업스토어가 열리고, 5월 한정 어린이 메뉴도 출시한다.
이와 함께 동부창고 예술교육 프로그램 ‘주말예술창고 - 조각 그림자극’과 어린이 뮤지컬, 문화 놀이터 등 다채로운 프로그램이 열린다. 이 밖에 참여자를 모집하는 프로그램인 어린이 뮤지컬 ‘정글의 법칙’(2, 3일)과 문화 놀이터 ‘맥과 떠나는 꿈빛 도시’(2~5일)도 준비됐다.
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