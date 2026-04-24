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사회
“활짝 핀 철쭉 사이 추억을 남겨요”
동아일보
입력
2026-04-24 04:30
2026년 4월 24일 04시 30분
박영철 기자
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23일 광주 북구 동강대 철쭉동산에 만개한 철쭉 사이로 시민들이 산책하고 있다. 주말인 26일까지 전국적으로 화창한 날씨가 이어질 것으로 보인다.
#철쭉동산
#광주 북구
#산책
#화창한 날씨
#전국날씨
광주=박영철 기자 skyblue@donga.com
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