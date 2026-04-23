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사회
페달 밟아 전기 공급… “솜사탕 먹기 쉽지 않네”
동아일보
입력
2026-04-23 04:30
2026년 4월 23일 04시 30분
이한결 기자
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제56회 지구의 날인 22일 서울 성동구 왕십리광장에서 열린 ‘하나뿐인 지구’ 행사에서 어린이들이 자전거 발전기를 돌려 솜사탕을 만들고 있다. 화석연료 사용 저감과 환경 보호의 필요성을 체험하도록 마련된 행사다.
#지구의날
#성동구
#왕십리광장
#하나뿐인지구
#어린이
#자전거발전기
이한결 기자 always@donga.com
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