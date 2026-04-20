경찰 앞에서 소주 ‘벌컥벌컥’…음주측정 방해한 50대女 체포

음주 측정 요구를 거부한 뒤 경찰관이 보는 앞에서 추가로 술을 마신 50대 여성이 경찰에 붙잡혔다.
경기 안성경찰서는 도로교통법 위반(음주측정방해) 혐의로 50대 여성 A 씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 20일 밝혔다. 음주측정방해 혐의는 음주 측정을 피하려 일부러 술을 더 마시는 이른바 ‘술타기’ 수법을 처벌하기 위해 지난해 6월 개정된 도로교통법에 신설됐다.
앞서 경찰은 18일 오전 4시 40분경 음주운전 의심 신고를 접수한 후 차적 조회를 통해 A 씨를 특정했다. 이후 그의 거주지인 안성시 금산동 자택으로 찾아가 음주 측정을 시도했으나 A 씨는 “대리운전을 통해 귀가했다”며 경찰들이 지켜보는 가운데 집 안에 있는 소주를 꺼내 마셨다.
경찰은 이를 음주 측정 방해로 판단한 뒤 A 씨에게 ‘음주측정방해’ 혐의를 적용해 현행범 체포했다.
경찰은 A 씨를 상대로 음주운전 여부 등 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0