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사회
법원 “아파트 분리수거장 방화, 대규모 피해 위험” 징역형에 집유 선고
동아일보
업데이트
2026-04-17 18:01
2026년 4월 17일 18시 01분
입력
2026-04-17 17:56
2026년 4월 17일 17시 56분
김예슬 기자
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뉴시스
아파트 단지 내 분리수거장에 불을 지른 50대가 징역형의 집행유예를 선고받았다.
대구지법 형사13부(부장판사 채희인)는 일반물건방화 혐의로 기소된 A 씨(52)에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고하고 사회봉사 40시간을 명령했다고 17일 밝혔다.
A 씨는 지난해 10월 27일 오전 3시 14분경 대구 동구의 한 아파트 분리수거장에서 일회용 가스라이터로 불을 붙여 수거 마대 2점과 파지를 태워 공공의 위험을 발생하게 한 혐의로 기소됐다.
재판부는 “새벽 시간대 다수의 주민이 거주하는 아파트 단지 내에서 이뤄진 것으로 조기에 발견되지 않았다면 대규모 인명, 재산피해로 이어질 위험이 있었다는 점에서 사안을 가벼이 볼 수 없다”고 밝혔다.
#방화
#분리수거장
#징역형
#집행유예
김예슬 기자 seul56@donga.com
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