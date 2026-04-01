고덕비즈밸리에 17층 규모 JYP 신사옥 들어선다

서울 강동구 고덕비즈밸리에 800석 규모 공연장과 제이와이피(JYP)엔터테인먼트 신사옥이 들어선다.
강동구는 16일 국내 주요 연예기획사인 JYP의 고덕동 신사옥 건축허가를 완료했다고 밝혔다. 아울러 일반에 상시 개방되는 사유지인 ‘공개공지’에 지역 주민을 위한 개방형 공간을 조성하는 계획도 확정했다. 구는 지하안전영향평가를 거친 뒤 올해 하반기 착공을 목표로 하고 있다.
JYP 신사옥은 고덕비즈밸리 내 1만㎡ 부지에 지하 5층, 지상 17층 규모로 조성된다. 소속 연예인을 위한 대형 연습실과 사무공간이 들어설 예정이다. 설계는 유현준 홍익대 건축학부 교수가 대표를 맡고 있는 유현준앤파트너스가 삼우종합건축사무소와 공동으로 맡는다. 이와 함께 공개공지에는 약 800석 규모의 공연장이 조성된다. 방문객을 위한 사진 촬영 공간도 함께 마련될 예정이다.
강동구는 JYP 신사옥을 중심으로 고덕비즈밸리를 K-팝과 관광이 결합된 핵심 거점으로 육성할 계획이다. 강동구 관계자는 “국내외 관광객 유입을 확대하고 지역 상권 활성화와 일자리 창출로 이어지는 지역경제 선순환 구조를 구축하겠다”고 말했다.
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