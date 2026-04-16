격렬비열도 검색하니 ‘공녈비-열도’…구글 지도 또 오류

‘서해의 독도’로 불리는 대한민국 서해 영해기점 도서 ‘격렬비열도’를 구글에서 검색하면 잘못된 이름으로 표기되는 오류가 발견돼 논란이 일었다.
서경덕 성신여대 교수는 16일 “구글 검색창에서 ‘격렬비열도’를 검색하면 ‘공녈비-열도’로 결과가 나온다”고 알렸다.
그는 “구글 지도에서 검색을 해도 동일하게 오류가 나온다”며 “구글 측에 항의 메일을 보낼 예정”이라고 밝혔다.
격렬비열도는 충남 태안군의 열도로, 대한민국 영해 범위를 결정하는 영해기점 도서 중 하나다. 해양영토 주권 수호와 수산자원 보호 차원에서도 매우 중요한 의미가 있다.
서 교수는 “구글 지도에서 ‘독도 공항’을 검색하면 일본 ‘쓰시마(대마도) 공항’으로 안내해 논란이 된 바 있다”며 “꾸준한 공론화와 항의로 최근 구글에서 시정했다”고 설명했다.
그러면서 “이처럼 세계 최대 검색 포털 및 지도에서의 대한민국 관련 오류는 국가 이미지와 영토 인식에 영향을 줄 수 있는 만큼 반드시 바로 잡아야 할 것”이라고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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