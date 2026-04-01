‘소녀상 모욕’ 美 유튜버, 1심 징역 6개월 법정구속

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미국인 유튜버 조니 소말리(본명 램지 칼리드 이스마엘)가 15일 오전 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 업무방해·경범죄처벌법 위반 1심 선고 공판에 출석해 취재진 질문을 받고 있다. ‘평화의 소녀상’에 입을 맞추며 소녀상을 모욕한 적 있는 조니 소말리는 그는 편의점에서 음악을 크게 틀고 컵라면 국물을 쏟는 등 난동을 벌여 업무를 방해한 혐의도 받는다. 수사 과정에서 버스와 지하철 내 소란, 롯데월드에서의 방송 진행 중 탑승 방해, 타인의 얼굴을 합성한 외설적 영상 유포 등 혐의도 추가됐다. 2026.4.15/뉴스1
미국인 유튜버 조니 소말리(본명 램지 칼리드 이스마엘)가 15일 오전 서울 마포구 서울서부지법에서 열린 업무방해·경범죄처벌법 위반 1심 선고 공판에 출석해 취재진 질문을 받고 있다. ‘평화의 소녀상’에 입을 맞추며 소녀상을 모욕한 적 있는 조니 소말리는 그는 편의점에서 음악을 크게 틀고 컵라면 국물을 쏟는 등 난동을 벌여 업무를 방해한 혐의도 받는다. 수사 과정에서 버스와 지하철 내 소란, 롯데월드에서의 방송 진행 중 탑승 방해, 타인의 얼굴을 합성한 외설적 영상 유포 등 혐의도 추가됐다. 2026.4.15/뉴스1
평화의 소녀상에 입을 맞추는 등 기행을 벌여온 미국인 유튜버 조니 소말리(본명 램지 칼리드 이스마엘)가 공공장소에서 소란을 피운 혐의 등으로 실형을 선고받고 법정에서 구속됐다.

15일 서울서부지법 형사1단독은 업무방해와 경범죄처벌법 위반, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(허위영상물 반포) 등 혐의를 받는 소말리에게 징역 6개월과 구류 20일을 선고하고 법정 구속했다. 아동·청소년 및 장애인 관련 기관에 5년간 취업 제한 명령도 내렸다.

소말리는 2024년 10월 서울 마포구의 한 편의점에서 크게 노래를 틀고 컵라면에 담긴 물을 테이블에 쏟는 등 업무를 방해한 혐의를 받는다. 또 같은 해 9∼10월 버스와 지하철, 롯데월드 등에서 소란을 피운 혐의, 유튜브에서 남녀의 얼굴을 합성한 외설 영상을 송출한 혐의 등도 있다. 그는 일본군 위안부 피해자를 기리는 평화의 소녀상에 입을 맞추는 행동을 해 비난을 받기도 했다.

실형 선고 뒤 법정 구속 여부를 결정하는 구속 전 청문 절차에서 소말리는 “본국에 있는 가족이 무척 보고 싶다”며 “새출발할 기회를 받고 싶다”고 했다. 그러나 법원은 도주 우려가 있다고 보고 그를 법정에서 구속했다.

#조니 소말리#유튜버#실형 선고#법정 구속#업무방해#평화의 소녀상
이다겸 기자 gyeom@donga.com
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