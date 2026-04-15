길거리 만취女 부축해 사무실로 데려간 30대 긴급체포

만취해 길가에 앉아있던 20대 여성을 자신의 사무실로 데려간 30대 남성이 붙잡혔다.
인천 삼산경찰서는 15일 감금 혐의로 30대 남성 A 씨를 긴급체포해 조사 중이라고 밝혔다.
A 씨는 전날 오후 8시 30분경 인천 부평구 테마의거리 일대에 앉아있던 20대 여성을 자신의 사무실로 데려간 혐의를 받는다.
여성 일행의 신고를 접수한 경찰은 현장 일대를 수색해 같은 날 오후 11시경 A 씨 사무실에서 술에 취해 잠들어 있는 여성을 발견했다.
해당 여성은 A 씨와 일면식이 없던 것으로 알려졌다. A 씨는 만취해 몸을 가누지 못하던 여성을 부축해 데려간 것으로 조사됐다.
A 씨는 경찰 조사 과정에서 “여성이 길거리에 취한 채 앉아있어 보호 차원으로 사무실에 데려갔다”는 취지의 진술을 하며 감금 혐의를 부인하고 있는 것으로 전해졌다.
경찰은 성범죄 연관 가능성을 확인하기 위해 A 씨와 여성의 의류에 대한 정밀 감정을 국립과학수사연구원에 의뢰할 계획이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0