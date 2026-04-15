경기 체육인 1만2000명 광주서 실력 겨룬다

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내일부터 사흘간 ‘경기도체육대회’

‘제72회 경기도체육대회 2026 광주’가 16일 오후 광주종합운동장에서 개회식을 열고 사흘간의 열전에 들어간다. 대회는 경기도가 주최하고 광주시·경기도체육회·광주시체육회가 주관한다.

이번 대회에는 경기도 31개 시군에서 총 1만2000명의 선수단이 참가해 육상, 수영, 축구 등 27개 종목에서 시군의 명예를 걸고 실력을 겨룬다.

개회식은 △선수단 입장 △개회선언 △대회기 게양 △선수 및 심판 대표 선서 △성화 점화 순으로 진행된다. 이어 ‘모여서 하나로 이어지는 미래도시 광주’를 주제로 한 공연과 31개 시군 합수식, 성화 점화로 마무리된다.

광주시는 지난달 1만2000석 규모의 주경기장과 국제 규격 수영장, 볼링장 등을 갖춘 복합체육시설 ‘G-스타디움’을 완공했다. 시는 안전하고 쾌적한 대회 운영을 위해 교통·주차 대책을 마련하고 숙박·음식점 점검, 자원봉사자 배치 등 전반적인 준비를 마쳤다. 또 장애인 선수와 관람객을 위한 무장애 동선을 조성하고 전담 안내 요원 100명을 배치하는 등 편의 대책도 마련했다. 방세환 광주시장은 “이번 대회가 1400만 경기도민이 하나로 뭉치는 화합의 장이 되길 바란다”며 “철저한 준비로 광주시의 저력을 보여주겠다”고 말했다. 한편 ‘제16회 경기도장애인체육대회’도 26일부터 28일까지 같은 장소에서 열린다.

#경기도체육대회#광주종합운동장#1만2000명 선수단#27개 종목#G-스타디움
이경진 기자 lkj@donga.com
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