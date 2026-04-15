경기 체육인 1만2000명 광주서 실력 겨룬다

내일부터 사흘간 ‘경기도체육대회’
‘제72회 경기도체육대회 2026 광주’가 16일 오후 광주종합운동장에서 개회식을 열고 사흘간의 열전에 들어간다. 대회는 경기도가 주최하고 광주시·경기도체육회·광주시체육회가 주관한다.
이번 대회에는 경기도 31개 시군에서 총 1만2000명의 선수단이 참가해 육상, 수영, 축구 등 27개 종목에서 시군의 명예를 걸고 실력을 겨룬다.
개회식은 △선수단 입장 △개회선언 △대회기 게양 △선수 및 심판 대표 선서 △성화 점화 순으로 진행된다. 이어 ‘모여서 하나로 이어지는 미래도시 광주’를 주제로 한 공연과 31개 시군 합수식, 성화 점화로 마무리된다.
광주시는 지난달 1만2000석 규모의 주경기장과 국제 규격 수영장, 볼링장 등을 갖춘 복합체육시설 ‘G-스타디움’을 완공했다. 시는 안전하고 쾌적한 대회 운영을 위해 교통·주차 대책을 마련하고 숙박·음식점 점검, 자원봉사자 배치 등 전반적인 준비를 마쳤다. 또 장애인 선수와 관람객을 위한 무장애 동선을 조성하고 전담 안내 요원 100명을 배치하는 등 편의 대책도 마련했다. 방세환 광주시장은 “이번 대회가 1400만 경기도민이 하나로 뭉치는 화합의 장이 되길 바란다”며 “철저한 준비로 광주시의 저력을 보여주겠다”고 말했다. 한편 ‘제16회 경기도장애인체육대회’도 26일부터 28일까지 같은 장소에서 열린다.
이경진 기자 lkj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0