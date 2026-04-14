‘단종 부부 이별’ 영도교에 낙서한 50대…“영미교인줄 알았다” 황당 해명

경찰이 서울 청계천 영도교에 낙서를 한 50대 남성을 검거하고 구속영장을 신청했다. 영도교는 조선 6대 왕 단종이 강원도 영월로 유배를 떠날 당시 왕비 정순왕후와 작별 인사를 나눈 장소로 알려져 있다.
서울 혜화경찰서는 청계천 영도교 다리 이름과 다리 바닥 위에 낙서한 50대 남성 A 씨를 입건했다고 13일 밝혔다.
A 씨는 지난 4일 새벽 다리 이름 ‘영도교’의 ‘도’라는 글자를 ‘미’라는 글자로 바꿔놓고, 다리 바닥에 인근 식당 이름과 방향을 적은 혐의를 받고 있다.
그는 경찰 조사에서 “영도교의 이름을 ‘영미교’로 알고 있어서 고친 것”이라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
다만 바닥에 인근 식당 이름 등을 적은 이유 등에 대해서는 구체적인 진술을 하지 않은 것으로 파악됐다.
경찰은 A 씨가 해당 사건과 별개로 특수협박 혐의로 이미 입건된 상태인 것을 확인하고, 이번 사건을 병합해 구속영장을 신청했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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