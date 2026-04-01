용인 에코타운 축구장-야구장 7월 개장

지하엔 대규모 하수처리시설
경기 용인시가 처인구 포곡읍에 조성 중인 복합환경시설 ‘에코타운’ 내 체육시설을 7월부터 운영한다고 13일 밝혔다.
에코타운은 민간 투자 방식으로 추진되는 시설이다. 하루 2만2000t 규모의 하수처리장과 음식물 처리장, 슬러지(찌꺼기) 자원화시설 등 환경기초시설을 지하에 배치하고, 지상에는 시민 휴식 공간과 체육시설을 조성한다.
체육시설은 축구장 2면과 야구장 1면, 다목적체육관으로 구성된다.
축구장은 가로 111m, 세로 74m 규모와 가로 86m, 세로 54m 규모 두 면으로 조성된다. 야구장은 좌우 88m, 중앙 106m 크기로 설계됐다. 운동장 주변에는 조경수를 심어 공원 형태로 꾸밀 예정이다. 다목적체육관은 지하 1층, 지상 2층, 연면적 4398㎡ 규모로 건립되며 헬스장과 목욕탕, 다양한 종목을 수용할 수 있는 다목적 코트를 갖춘다.
시는 야구장과 축구장을 이르면 이달 중 부분 준공한 뒤 다음 달부터 조기 운영하는 방안도 검토하고 있다. 정식 개장 이후 야구장은 시행사가 직접 운영하고, 축구장과 다목적체육관은 용인시가 민간에 위탁해 운영할 계획이다.
시 관계자는 “부지난으로 확충이 쉽지 않았던 축구장과 야구장 등 대규모 체육시설을 확보하게 됐다”며 “시민 생활체육 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다”고 말했다.
조영달 기자 dalsarang@donga.com
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