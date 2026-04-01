인천시-경찰, 대부업체 25곳 합동단속

법정 이자율 준수 여부 등 점검
인천시는 시민들의 사금융 피해를 예방하기 위해 13일부터 22일까지 대부업체를 대상으로 관계기관 합동 집중 지도·단속을 실시한다고 13일 밝혔다.
위반 사항 확인 땐 행정처분도
이번 단속은 시와 군·구 대부업 담당자, 경찰이 함께 참여하는 방식으로 진행되며, 인천 지역 대부업체 25곳을 대상으로 한다. 장기간 점검이 이뤄지지 않았거나 실태조사 보고서를 제출하지 않은 업체 등이 포함됐다.
지난해 하반기(7∼12월) 실태조사에 따르면 인천 지역에는 총 351개 대부업체가 등록돼 있다. 시는 같은 기간 지도·단속을 실시해 법정 이자율 초과, 허위·과장 광고, 계약서 기재 사항 위반 등을 적발하고 행정지도 등 시정 조치를 했다.
이번 합동 지도·단속에서는 고정 사업장 운영 현황, 대부계약서 작성·보관 및 게시 의무 이행 여부, 과잉 대부 여부, 법정 이자율 준수 여부, 채권추심 업무의 적정성, 허위·과장 광고 여부 등을 집중 점검한다.
위반 사항이 확인될 경우 등록 취소, 영업정지, 과태료 부과 등의 행정처분이 내려진다. 형사처벌 대상에 해당하는 경우에는 관할 경찰서에 수사를 의뢰할 방침이다.
합동 지도·단속은 13일 연수구를 시작으로 계양구, 동구, 미추홀구, 남동구, 중구, 서구, 부평구 순으로 진행된다. 강화군은 자체 점검을 실시한다.
김상길 인천시 경제산업본부장은 “이번 관계기관 합동 지도·단속을 통해 건전한 사금융 질서를 확립하고 시민 생활 안정과 금융소비자 보호, 대부업체의 자율적인 법령 준수를 유도하겠다”고 말했다.
차준호 기자 run-juno@donga.com
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