단독주택 2층 베란다 청소하다가…80대 떨어져 중상

  • 동아일보

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뉴시스
단독주택 2층에서 베란다 청소를 하던 80대 남성이 1층으로 추락했다.

20일 경찰에 따르면 이날 오전 9시 46분경 경기 안성시 양성면 산정리의 한 단독주택 2층에서 80대 남성이 추락했다.

이 사고로 남성은 늑골 골절 등 중상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.

이 남성은 홀로 베란다를 청소하는 과정에서 발을 헛디뎌 사고를 당한 것으로 조사됐다.

경찰은 이번 사고를 산업 재해가 아닌 단순 사고로 보고 사건 처리를 하지 않을 예정이다.

#경찰#단독 주택#베란다#청소
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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