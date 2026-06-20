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사회
단독주택 2층 베란다 청소하다가…80대 떨어져 중상
동아일보
입력
2026-06-20 17:21
2026년 6월 20일 17시 21분
최재호 기자
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뉴시스
단독주택 2층에서 베란다 청소를 하던 80대 남성이 1층으로 추락했다.
20일 경찰에 따르면 이날 오전 9시 46분경 경기 안성시 양성면 산정리의 한 단독주택 2층에서 80대 남성이 추락했다.
이 사고로 남성은 늑골 골절 등 중상을 입고 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
이 남성은 홀로 베란다를 청소하는 과정에서 발을 헛디뎌 사고를 당한 것으로 조사됐다.
경찰은 이번 사고를 산업 재해가 아닌 단순 사고로 보고 사건 처리를 하지 않을 예정이다.
#경찰
#단독 주택
#베란다
#청소
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
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