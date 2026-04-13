마라탕 프랜차이즈 3곳서 식중독균 검출

국내에서 영업 중인 마라탕 프랜차이즈 20곳 중 3곳에서 식중독균이 검출된 것으로 나타났다.
한국소비자원은 국내 마라탕 프랜차이즈의 주요 지점 20곳을 조사한 결과 이같이 파악됐다고 13일 밝혔다. 마라탕, 땅콩소스 등 총 40개 제품을 대상으로 조사했다.
‘춘리마라탕’ 명동 본점의 마라탕과 땅콩소스에서 각각 황색포도상구균과 리스테리아균이 검출됐다. ‘샹츠마라’(아주대직영점)와 ‘소림마라(가재울점)’의 땅콩 소스에서도 대장균과 리스테리아균이 나왔다. 세 식중독균은 구토, 설사, 복통 등의 증상을 유발하는 것으로 알려졌다. 특히 리스테리아균는 임신부의 유산 및 사산을 초래할 수 있어 주의가 필요하다.
한국소비자원은 식중독균이 검출된 식품을 제조·판매한 사업자에게 재고 폐기 및 위생관리 강화를 시정 권고했다. 또 관계기관에 마라탕 판매 업소에 대한 점검 등의 조치를 요청했다. 행정조치 권한을 지닌 구청 등 관계 기관은 이번 조사와는 별도의 검체 수거 과정을 거쳐 문제가 확인되는 경우 사업자에 과태료, 영업 정지와 같은 처분 내릴 수 있다.
한국소비자원 관계자는 “해당 식품으로 인해 피해가 발생한 경우 1372소비자상담센터 (국번없이 1372) 또는 소비자24를 통해 상담을 신청하라”며 “배달·포장된 조리식품은 바로 섭취하고, 즉시 먹기 어려운 경우에는 냉장 보관 후 충분히 재가열하여 섭취해야 한다”고 당부했다.
이소정 기자 sojee@donga.com
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