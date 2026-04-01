합수본, 전재수 ‘통일교 금품 의혹’ 무혐의 처분

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 11일 01시 40분

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6·3 지방선거 더불어민주당 부산시장 후보로 선출된 전재수 의원이 10일 서울 여의도 국회에서 정청래 대표와 면담을 위해 당대표실로 향하고 있다. 2026.4.10/뉴스1
6·3 지방선거 더불어민주당 부산시장 후보로 선출된 전재수 의원이 10일 서울 여의도 국회에서 정청래 대표와 면담을 위해 당대표실로 향하고 있다. 2026.4.10/뉴스1
통일교의 정교유착 의혹을 수사 중인 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)가 10일 통일교로부터 금품을 수수했다는 의혹을 받는 더불어민주당 전재수 의원을 무혐의 처분했다. 혐의를 입증할 증거가 충분하지 않거나 공소시효가 지났다고 판단했기 때문이다. 전 의원은 9일 민주당 부산시장 선거 후보로 확정됐다.

전 의원은 2018년 무렵 통일교로부터 한일 해저터널 관련 청탁 명목으로 현금 2000만 원과 1000만 원 상당의 명품 시계 1점을 수수한 혐의를 받는다. 이에 대해 합수본은 10일 “전 의원이 (2018년) 8월 21일 천정궁을 방문했을 때 시계가 전달된 것으로 의심하고 있다”고 밝혔다. 그러나 뇌물죄의 경우 뇌물 산정 가액이 3000만 원 미만이면 공소시효가 7년이라 이미 공소시효가 완성됐다는 것이 합수본의 설명이다.

민주당 임종성 전 의원과 미래통합당(현 국민의힘) 김규환 전 의원의 정치자금법 위반 혐의와 한학자 통일교 총재의 뇌물공여 등의 혐의도 무혐의로 결론이 났다. 다만 합수본은 전 의원의 보좌진 4명에 대해서는 지역구 사무실 컴퓨터를 초기화하는 등 증거를 인멸한 혐의로 불구속 기소했다.

#통일교#정교유착#검경 합동수사본부#더불어민주당#전재수 의원#무혐의 처분
소설희 기자 facthee@donga.com
손준영 기자 hand@donga.com
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