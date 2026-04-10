본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
혼자 사는 70대 치매 여성 성추행한 아파트 경비원 긴급체포
동아일보
업데이트
2026-04-10 18:17
2026년 4월 10일 18시 17분
입력
2026-04-10 17:54
2026년 4월 10일 17시 54분
김예슬 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260410/133716827/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
뉴시스
혼자 살고 있는 70대 치매 여성을 강제 추행한 경비원이 경찰에 붙잡혔다.
10일 서울경찰청 여성청소년범죄수사계는 아파트 경비원인 70대 남성 A 씨를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(장애인에 대한 강제추행) 위반 혐의로 긴급체포했다고 밝혔다.
A 씨는 전날 오전 서울 은평구 한 아파트에서 홀로 거주하는 70대 여성의 자택에 들어가 성추행한 혐의를 받고 있다. 피해 여성은 중증 치매를 앓고 있는 것으로 전해졌다.
경찰은 A 씨를 긴급체포한 뒤 피해 여성에 대해 안전조치를 실시했다.
경찰은 A 씨를 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사한 뒤 구속영장을 신청할 계획이다.
#강제추행
#경비원
#치매 여성
#성추행
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“5일 굶었다” 편지 남기고 무인가게 음식 가져간 일용직…점주 반응은?
2
“낮은 IQ” “미치광이”…‘휴전’ 트럼프, 이란전 비판 MAGA와 ‘전쟁’
3
SK하이닉스 내년 1인당 성과급 13억? 로또급 전망 나왔다
4
“저는 김창민 감독 살해범입니다” 유튜브 출연해 사과한 가해자
5
“유가 안 오른다…호르무즈 통행세, 산유국에 ‘연 20조 독박’”
6
李 “정규직 선발되면 좋은 대우 받아야 한다?…상당히 큰 왜곡”
7
S클래스 타고 저승길로…‘8888 번호판’ 2억 벤츠 함께 묻은 中장례식
8
혼자 사는 70대 치매 여성 성추행한 아파트 경비원 긴급체포
9
늑구 유인하려 암컷 투입? ‘알고보니 수컷’ 해프닝
10
국립정동극장 대표에 ‘李 공개지지’ 개그맨 서승만 임명
1
李 “정규직 선발되면 좋은 대우 받아야 한다?…상당히 큰 왜곡”
2
[단독]“사장이 성폭행” 경찰 신고한 20대 주점 알바, 무혐의 처리에 ‘이의 신청서’ 쓰고 목숨 끊어
3
與 ‘추미애 후폭풍’ 서둘러 봉합… 국힘선 ‘경기지사 기권패’ 우려
4
李 “똑같은 조건이면 비정규직이 보수 더 많이 받아야”
5
합수본 “전재수 통일교 금품의혹 무혐의”…사법리스크 풀어줬다
6
트럼프 “이란, 호르무즈 통행료 부과 당장 중단하라”
7
민주 48%, 국힘 20%, 무당층 25%…李 지지율은 67%
8
“낮은 IQ” “미치광이”…‘휴전’ 트럼프, 이란전 비판 MAGA와 ‘전쟁’
9
한동훈 ‘부산 북갑 출마’ 가시권…국힘 후보 내야하나 논란 확산
10
정원오, 민주당 서울시장 후보 선출…경선 과반 득표
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
“5일 굶었다” 편지 남기고 무인가게 음식 가져간 일용직…점주 반응은?
2
“낮은 IQ” “미치광이”…‘휴전’ 트럼프, 이란전 비판 MAGA와 ‘전쟁’
3
SK하이닉스 내년 1인당 성과급 13억? 로또급 전망 나왔다
4
“저는 김창민 감독 살해범입니다” 유튜브 출연해 사과한 가해자
5
“유가 안 오른다…호르무즈 통행세, 산유국에 ‘연 20조 독박’”
6
李 “정규직 선발되면 좋은 대우 받아야 한다?…상당히 큰 왜곡”
7
S클래스 타고 저승길로…‘8888 번호판’ 2억 벤츠 함께 묻은 中장례식
8
혼자 사는 70대 치매 여성 성추행한 아파트 경비원 긴급체포
9
늑구 유인하려 암컷 투입? ‘알고보니 수컷’ 해프닝
10
국립정동극장 대표에 ‘李 공개지지’ 개그맨 서승만 임명
1
李 “정규직 선발되면 좋은 대우 받아야 한다?…상당히 큰 왜곡”
2
[단독]“사장이 성폭행” 경찰 신고한 20대 주점 알바, 무혐의 처리에 ‘이의 신청서’ 쓰고 목숨 끊어
3
與 ‘추미애 후폭풍’ 서둘러 봉합… 국힘선 ‘경기지사 기권패’ 우려
4
李 “똑같은 조건이면 비정규직이 보수 더 많이 받아야”
5
합수본 “전재수 통일교 금품의혹 무혐의”…사법리스크 풀어줬다
6
트럼프 “이란, 호르무즈 통행료 부과 당장 중단하라”
7
민주 48%, 국힘 20%, 무당층 25%…李 지지율은 67%
8
“낮은 IQ” “미치광이”…‘휴전’ 트럼프, 이란전 비판 MAGA와 ‘전쟁’
9
한동훈 ‘부산 북갑 출마’ 가시권…국힘 후보 내야하나 논란 확산
10
정원오, 민주당 서울시장 후보 선출…경선 과반 득표
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
“하루 21시간 잠만 자는 아기”…희귀 증상에 성장도 멈춰
위성락 “미·이란 휴전, 중요한 전환 국면…호르무즈 통항 증가는 없어”
회 먹다 눈 망가질 수도… 치명적 해양 바이러스 인간 감염 첫 확인
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0