삼겹살 뼈 씹혔다고…아내에 1시간 엎드려뻗쳐 시킨 40대 남편

아내를 상습 폭행하고 가혹 행위를 저지른 40대 남성이 구속됐다.
충북 음성경찰서는 폭행·강요·가정폭력처벌법 위반 혐의로 40대 남성 A 씨를 구속했다고 8일 밝혔다. 경찰에 따르면 A 씨는 자택에서 40대 아내 B 씨를 상습적으로 폭행한 혐의를 받고 있다. 지난달 19일에는 삼겹살을 먹던 중 뼈가 씹혔다는 이유로 1시간가량 엎드려뻗쳐를 시키는 등 가혹 행위를 한 혐의를 받는다.
경찰은 B 씨를 시설로 분리하고 100m 이내 접근 금지 및 연락 금지 명령을 내렸으나 A 씨는 이를 어기고 수백 차례 연락한 혐의도 있다. 경찰 조사 결과, A 씨는 과거에도 가정 폭력을 저질렀던 전력이 있는 것으로 확인됐다. 경찰은 A 씨가 아내에게 피해 사실을 숨기도록 회유한 정황을 확인하고 구속영장을 신청했다.
하지만 A 씨는 현재 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 알려졌다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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