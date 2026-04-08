국민연금 적립금 1500조 넘어서…투자 수익이 68% 달해

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 8일 14시 35분

글자크기 설정

8일 오전 서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부의 모습. 2026.4.8 뉴스1
8일 오전 서울 서대문구 국민연금공단 서울북부지역본부의 모습. 2026.4.8 뉴스1
국민연금의 적립금이 사상 처음으로 1500조 원을 넘어섰다. 이 중 투자로 벌어들인 수익금이 1050조 원으로, 국민이 낸 보험료를 훌쩍 넘어섰다.

8일 국민연금공단에 따르면 1월 말 현재 국민연금 기금 적립금은 1540조4000억 원으로 집계됐다. 1988년 기금 설립 이후 38년 만에 1500조 원을 넘어선 것이다. 이 기간 누적 운용 수익금은 1050조8000억 원으로 전체 적립금의 68%를 차지했다. 국민연금이 투자를 통해 자산을 크게 불렸다는 뜻이다.

같은 기간 국민이 낸 누적 보험료 등은 928조5000억 원이었다. 지난해 10월부터 국민연금의 운용 수익금은 누적 보험료를 앞서고 있다. 이 중 연금으로 지급했거나 관리비로 사용된 금액(438조9000억 원)을 제외하고 순수하게 남은 보험료 원금은 489조6000억 원이다. 현재 쌓여 있는 1540조4000억 원의 자산 가운데 3분의 2가량이 투자를 통해 얻은 성과인 셈이다.

이 같은 성적은 국민연금이 주식을 중심으로 공격적인 기금 운용에 나선 결과로 풀이된다. 1월 말 현재 국민연금 전체 자산 중 주식 비중이 58.4%(국내 21.4%, 해외 37%)로 로 가장 높고 이어 채권(26.0%), 대체투자(15.2%) 순이다. 주식시장 상승세에 힘입어 1월 한 달 동안 81조5000억 원의 수익을 거두기도 했다. 국민연금 기금운용본부 관계자는 “앞으로도 국내외 경제·금융 환경 변화에 대응하고, 장기적 시계에서 안정성과 수익성, 공공성의 균형을 맞춰 국민의 노후를 든든히 지키는 역할을 할 것”이라고 말했다.

#국민연금#적립금#투자수익#보험료#기금운용
이호 기자 number2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스