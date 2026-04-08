북크닉-음악회-방탈출… 고양 ‘도서관 주간’ 운영

경기 고양시가 ‘도서관의 날’인 12일부터 18일까지 ‘도서관 주간’을 운영한다. 올해는 지역 내 18개 시립도서관이 참여해 ‘도서관 속 작은 펼침, 세상을 여는 큰 열림’을 주제로 다채로운 시민 참여형 프로그램을 선보인다.
높빛도서관에서는 공간 곳곳을 탐색하며 미션을 수행하는 ‘도서관 방 탈출’이 16일 진행된다. 아람누리도서관은 바이올린·플루트·피아노 선율이 어우러진 ‘도서관 음악회’를 18일에 연다. 화정도서관에서는 장애와 편견을 주제로 한 작가 북토크가 14일 마련되며, 대화도서관 야외 테라스에서는 봄 햇살 아래 독서를 즐기는 ‘북(BOOK)크닉’이 12일부터 18일까지 이어진다. 한뫼·덕이·가좌도서관에서는 책의 감정을 향기로 표현하는 ‘감각으로 읽는 책’(15∼17일)이 진행된다. 대화·일산·주엽어린이도서관은 초등 1∼3학년을 대상으로 동화 속 요리를 직접 만들어보는 ‘동화 한 스푼’(12∼17일)을 운영한다. 시민 참여 전시 프로그램인 ‘고양시민의 서재’도 12일부터 다음 달 11일까지 열린다. 시민이 직접 추천한 도서와 서평을 한자리에서 만나볼 수 있다.
세부 일정과 참여 방법은 고양시도서관 누리집(www.goyanglib.or.kr)에서 확인할 수 있다. 이동환 고양시장은 “도서관은 시민 삶의 질을 높이는 핵심 기반”이라며 “바쁜 일상에서 잠시 쉬어가며 책 읽는 즐거움을 느끼는 계기가 되길 바란다”라고 말했다.
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