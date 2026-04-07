“홍보 아니고 고발?”…김선태 ‘여수’편 영상에 뜻밖의 반응

전남 여수시가 오는 9월 열릴 ‘2026 여수 세계 섬박람회’ 개막을 앞두고 인기 유튜버 김선태를 불러 홍보에 나섰으나 예상치 못한 지적을 받았다.
김선태는 지난 3일 여수 세계 섬박람회를 홍보하기 위해 전남도청 관계자와 함께 행사장 예정지를 찾았다.
현장을 둘러보던 김선태는 “여길 왜 데려오신 거냐?”고 물었고, 관계자는 “9월에 행사가 열리는데 전후 모습 보는 것도 의미가 있지 않을까”라고 답했다.
이는 홍보를 위한 영상이었지만 예정지가 여전히 기반 공사 수준인 모습이 나오면서 “홍보가 아니라 고발 영상이냐”는 반응이 나왔다.
관계자는 “지금 섬박람회 여론이 안 좋은 걸로 안다”며 “(김선태도)섬 박람회 배를 탄거다”라고 농담했다.
이에 김선태는 “저는 사실 섬박람회에 묻히기 싫다. 왜냐하면 저도 브랜드 이미지가 있고 나름대로 이미지를 챙기는 사람이기 때문”이라면서도 “어쨌는 열심히 준비하고 있으니 많이 사랑해 달라”고 덧붙였다.
누리꾼들은 “김선태가 고발 유튜버가 된 것 같다”, “사실상 열악한 상황이 드러난 것 아니냐” “이번 일을 계기로 전면적으로 점검할 필요가 있다”는 지적을 했다.
이에 전라남도 측은 댓글을 통해 “보내주신 의견을 모두 확인하고 있다”며 “부족한 부분은 겸허히 받아들이고 더 나은 모습으로 보답하겠다”고 밝혔다. 이어 “현재는 부족해 보일 수 있지만 계획에 따라 준비를 이어가고 있으며, 끝까지 보완해 나가겠다”고 덧붙였다.
‘2026 여수 세계 섬박람회’는 전라남도와 여수시가 공동 개최하는 행사로, 오는 9월 5일부터 11월 4일까지 약 61일간 열린다. ‘섬’을 주제로 한 세계 최초 박람회로, 주행사장에는 주제관을 포함해 총 8개의 전시관이 운영될 예정이다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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