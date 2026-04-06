대낮 길거리서 아내 얼굴에 흉기 휘두른 40대 체포

대전의 한 거리 한복판에서 흉기로 아내를 찌른 남편이 경찰에 체포됐다.
대전서부경찰서는 6일 살인미수혐의로 40대 A 씨를 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.
경찰 등에 따르면 A 씨는 이날 오전 11시경 대전 서구 괴정동 길거리에서 흉기로 아내의 얼굴 등을 여러 차례 찌른 혐의를 받고 있다.
아내는 이마 등에 상처를 입었고 병원으로 이송돼 긴급 수술을 받은 것으로 전해졌다. 다행히 생명에 지장이 없는 것으로 파악됐다.
경찰은 두 사람이 지난해 혼인 신고를 해 법적으로 부부 상태임을 확인했다. 다만 A 씨가 타지 생활을 하며 함께 생활하지는 않았던 것으로 보고 있다.
경찰 조사 결과 A 씨는 이날 아내가 거주하고 있는 곳으로 찾아와 금전 문제 등으로 다투다 범행을 저지른 것으로 나타났다.
A 씨에게 과거 가정폭력 관련 신고 및 처벌 전력은 없는 것으로 조사됐다.
경찰 관계자는 “현재 조사가 이뤄지지 않은 상태”라며 “구속 영장을 신청할 방침”이라고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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