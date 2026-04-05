울산항만공사, 친환경 연료 선박에 현금 인센티브 최대 1천만원 지원

울산항만공사가 울산항을 친환경 선박 연료 공급 거점으로 키우기 위해 외항 화물선사에 현금을 지급하는 인센티브 제도를 도입한다.
울산항만공사는 울산항에 입항해 액화천연가스(LNG), 메탄올, 암모니아, 수소 등 친환경 연료를 급유하는 외항 화물선을 대상으로 선사에 최대 1000만 원을 지원한다고 5일 밝혔다. 올해 관련 예산은 1억 원으로, 소진 시까지 선착순으로 지급한다. 선사가 급유 항만을 선택할 때 비용 부담이 중요한 변수로 작용하는 점을 고려해 현금 지원 방식을 도입했다는 게 공사 측 설명이다.
이번 제도는 글로벌 해운업계의 탈탄소 흐름 속에서 항만 간 친환경 연료 공급 경쟁이 치열해지는 상황에 대응하려는 조치다. 울산항이 연료 공급 거점으로 자리 잡을 경우 물동량 확대와 항만 경쟁력 강화에도 도움이 될 것으로 기대된다.
울산항만공사는 기존 지원 제도도 손질한다. 지금까지는 황 함유량 0.5% 미만의 저유황유를 사용하는 선박에 항만시설 사용료를 감면해 왔지만, 앞으로는 국제해사기구(IMO) 기준에 맞춰 황 함유량 0.1% 미만의 초저유황유를 사용하는 선박에만 혜택을 제공할 방침이다.
변재영 울산항만공사 사장은 “선사가 급유 항만을 결정할 때 비용 경쟁력이 핵심 요소”라며 “현금 지원을 통해 울산항을 친환경 연료 공급 거점으로 육성하겠다”고 말했다.
댓글 0