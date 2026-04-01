울산, 아마존과 손잡고 ‘AI 인재’ 키운다

울산시가 글로벌 빅테크 기업과 협력해 인공지능(AI) 인재 양성과 산업 전반의 AI 전환(AX)에 나선다. 교육 거점을 지역에 구축해 산업 구조를 AI 중심으로 재편하고 ‘AI 수도’로 도약하겠다는 전략이다.
울산시는 울산대, 울산과학대, 아마존웹서비스(AWS), 업스테이지와 ‘AI 인재 양성 및 AX 가속화를 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다고 1일 밝혔다. 이번 협약은 올해 2월 수립한 ‘울산형 AI 비전’을 구체화한 후속 조치로, 산업과 도시 전반의 AI 전환을 뒷받침할 인재 양성 기반 구축에 초점이 맞춰졌다.
협약에 따라 울산대와 울산과학대는 AWS의 클라우드·AI 인프라를 활용한 특화 교육과정을 공동 개발·운영한다. 재학생뿐 아니라 지역 기업 재직자를 대상으로 한 실무형 교육도 병행해 대학을 AI 인재 양성 거점으로 육성할 계획이다.
핵심은 AWS 교육센터 구축이다. 울산과학대가 올해 하반기 먼저 운영을 시작하고, 울산대도 별도 센터를 마련해 순차적으로 운영에 들어간다. 울산대는 AX대학원 과정과 연계한 교육 과정을 구성해 내년부터 본격 운영할 예정이다.
교육 과정은 AWS가 글로벌 표준 프로그램을 제공하고, 수료 후 인증 시험을 통과하면 관련 자격증이 발급된다. 강의는 AWS 교육을 이수한 지역 대학 교수진이 맡는다. 울산과학대 교육센터 구축에는 약 2억 원이 투입되며, 재원은 라이즈(RISE) 인재 양성 사업비를 활용한다. AWS는 교육 프로그램뿐 아니라 연구 지원과 AI 서비스, AX 가이드 제공까지 맡아 산업 적용을 지원한다. 업스테이지는 산업 수요를 반영한 교육 설계와 기술 협력, 전문가 멘토링을 통해 공공과 산업 현장의 AI 활용 확대를 지원할 예정이다.
울산시는 이번 협약으로 지역 대학이 클라우드·AI 인력 양성의 전진기지로 자리 잡고, 학생은 글로벌 인증을 통해 취업 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 기대한다. 기업에는 즉시 활용 가능한 인력을 공급할 수 있다는 점도 강조했다. 특히 2027년 가동 예정인 SK-AWS 울산 AI 데이터센터에 필요한 인력을 지역에서 선제적으로 확보할 수 있을 것으로 보고 있다.
시는 이를 계기로 자동차·조선·석유화학 중심의 기존 산업 구조를 AI 기반으로 고도화하고, ‘산업 수도’를 넘어 ‘AI 수도’로의 전환을 본격 추진할 방침이다.
김두겸 울산시장은 “글로벌 빅테크 기업과 국내 AI 기업, 지역 대학이 함께하는 협력 모델이 구축됐다는 점에서 의미가 크다”며 “지역 인재가 세계적 전문가로 성장하고, 기업이 AI를 통해 새로운 도약 기회를 얻을 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.
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