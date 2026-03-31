“불난 선박 구해야”…고기 잡던 그물 끊고 달려가 8명 구조한 선장

선박 화재 현장에서 생사의 경계에 놓인 선원을 구조하기 위해 그물을 끊고 나선 경남 통영 선적 제237해덕호(24t) 선장 장정길 씨(53)는 31일 이렇게 말했다. 그는 “뱃사람끼리는 사고를 당하면 서로 내 일처럼 돕는다는 암묵적인 규칙이 있다”고 했다.
지난 14일 오전 10시 제주 마라도 남서쪽 약 83km 해상에서 조업 중이던 제주 한림 선적 A호(29t·근해자망·승선원 10명)에 불이 났다. A호 선장은 해경에 신고한 뒤 주변 선박에 “불이야”라는 무전을 보냈다. 이를 들은 장 선장은 곧바로 조기 등을 잡던 그물(약 1000만 원 상당)을 끊고 약 3.5km 거리를 15분 만에 이동해 현장에 도착했다.
불길이 치솟는 A호를 본 해덕호 선원들은 “멀리서 구조하자”며 장 선장을 만류했다. 그러나 장 선장은 시간이 지체되면 피해가 커질 수 있다고 판단해 해덕호를 A호 가까이 붙였고, 구조를 기다리던 선원 8명을 구조했다.
장 선장은 “배를 가까이 붙이면 불이 옮겨붙을 수도 있는 상황이었다”면서도 “눈앞에서 사람 목숨이 오가는 걸 보고 접안을 결정했다. 침실에 있어 구조하지 못한 나머지 선원 2명을 구하지 못한 점은 안타깝다”고 말했다.
이날 제주해경은 해양경찰청 명의의 감사장을 전달했다. 제주해경은 “장 선장이 자신의 선박을 사고 선박에 직접 계류해 선원 8명을 신속히 구조하고, 이후 실종자 2명 수색에도 자발적으로 참여했다”고 밝혔다.
15년째 조업을 해온 장 선장은 “그물 손상이나 조업 손실보다 사람 8명을 구했다는 사실이 더 뿌듯하다”고 말했다.
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