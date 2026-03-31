주차요금 시비로 폭행 “가해자 이름도 몰라”…소액 범죄 피해자 구제

주차요금 문제로 폭행을 당했지만 피해 금액이 소액인데다가 가해자의 신원을 알지 못해 보상받지 못했던 피해자가 법률구조공단의 도움으로 구제 받았다.
주차요금 정산소에서 근무하던 A 씨는 2023년 10월, 주차 이용객 B 씨와 요금 할인 문제로 말다툼을 벌이다가 폭행 당했다. A 씨는 병원치료비로 약 15만 원을 지출했다. B씨는 특수폭행 혐의로 벌금 50만원의 약식명령을 받았다.
하지만 A 씨는 피해 금액이 크지 않고 소송절차와 비용에 대한 부담으로 소송을 제기하지 못하고 있었다. 특히 가해자인 B 씨는 일면식 없는 인물로 인적사항조차 알 수 없어 권리구제를 시도하기에 어려운 상황이었다.
고민 끝에 A 씨는 대한법률구조공단(이하 공단)의 도움을 받아 치료비와 위자료를 포함해 총 115만 원의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했다.
● 가해자 신원 확보, 피해 입증→모두 변제
이 사건의 쟁점은 가해자의 인적사항을 알 수 없는 상태에서 소송 제기가 가능한지와 소액 사건에서도 소송을 통한 실질적 피해 회복이 가능한지 여부였다.
공단은 형사사건 기록을 바탕으로 수사기관에 사실조회 신청을 해 B 씨의 인적사항을 확보했다. 또 B 씨가 폭행 경위와 피해 정도를 다투자 병원 진료내역과 진술서를 통해 폭행 사실과 손해 발생 사이의 인과관계를 입증했다.
춘천지방법원은 화해권고결정을 통해 B 씨가 A 씨에게 50만 원을 분할 지급하도록 하고, 이를 이행하지 않을 경우 원 청구금액과 지연이자를 부담하도록 결정했다.
A 씨는 이후 B 씨로부터 결정사항 금액을 모두 변제받았다.
● 소액이라는 이유로 포기하는 경우 많아
소송을 진행한 공단 소속 정혜진 변호사는 “가해자의 신원을 알지 못하거나 피해 금액이 소액이라는 이유로 권리구제를 포기하는 경우가 많다”며 “공단의 무료 법률구조 제도를 통해 소송 절차를 진행하면 비용이나 절차에 대한 부담없이 피해 회복이 가능하다”고 말했다.
이어 “이번 사례는 소액 사건이라도 공단의 법률구조제도를 통해 실질적인 권리구제가 가능함을 보여주는 것으로, 공단은 앞으로도 범죄 피해자에 대한 지원을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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