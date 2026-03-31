“며느리가 차린 밥상 원해”…밀키트 두고 시댁과 충돌

밀키트 활용을 두고 시댁과 갈등을 겪고 있다는 한 워킹맘의 사연이 온라인에서 공감을 얻고 있다.
최근 한 온라인 커뮤니티에는 “밀키트가 그렇게 나쁜 건가요”라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A 씨는 결혼 8년 차로, 남편과 같은 회사에 다니는 맞벌이 부부라고 자신을 소개했다.
A 씨는 결혼과 출산, 육아 과정에서 주로 친정의 도움을 받아왔다고 밝혔다. 그는 “결혼과 출산, 육아 과정에서 친정의 도움을 크게 받아왔고 현재도 아이 하원 등을 맡기고 있는 상황”이라며 “시댁은 거리상 도움을 주기 어려운 환경이다. 하지만 식사 준비하는 데 있어서 갈등이 발생한다”고 설명했다.
평소 집안일은 정리 위주로 맡고 있지만 요리는 능숙하지 않다는 A 씨는 바쁜 일상 속에서 가족과 보내는 시간을 더 중요하게 생각한다고 했다. 그는 “회사 일도 많고 시간 나면 아이와 남편과 시간을 보내려고 한다”며 “반찬은 주로 친정엄마가 해주시고 집에서 먹는 날은 배달보다 밀키트를 활용한다”고 전했다.
문제는 시부모의 반응이었다. A 씨는 “시부모님께서 제가 밀키트를 쓰는 것을 극도로 싫어하신다”며 “몇 달에 한 번씩 오실 때마다 꼭 제가 차린 밥상을 원하신다”고 토로했다.
이어 “직접 요리를 하거나 배달 음식을 준비했지만 만족하지 못하셨다”며 “이후 밀키트로 식사를 준비하게 됐다. 처음에는 내가 한 줄 알고 좋아하시다가 밀키트인 걸 아시고는 너무 속상해하시면서 싫어하셨다”고 전했다.
갈등은 방문 방식에서도 이어졌다. 그는 “주말뿐 아니라 평일에도 오실 때가 있고, 야근 중에도 집에 오셔서는 밥상을 차리라고 하는 건 아닌 것 같다”며 “시부모님이 오실 때마다 친정엄마가 밥을 해서 드리는 것도 싫다”고 말했다.
또 “남편이 반차를 내고 같이 외식을 하자고 해도 시부모님은 집에서 꼭 저녁을 드셔야 한다고 하신다”며 “밀키트로 해드리면 너무 싫은 티를 내신다”고 덧붙였다.
특히 A 씨는 “자주 하시는 말씀이 시누이와 비교”라며 “시누이는 전업주부에 요리를 잘하는데, 그 집에서 드시라고 해도 싫어하신다”고 전했다.
끝으로 그는 “저희 부부에게 밀키트는 최선이고 남편도 잘 알고 있다”며 “도대체 밀키트를 왜 그렇게 싫어하시는지 모르겠다. 창과 방패의 싸움 같다”고 하소연했다.
사연이 알려지자 누리꾼들은 시부모의 태도를 비판했다. 댓글에는 “밀키트가 문제가 아니라 며느리가 고생하는 모습을 보려고 하는 것이다”, “맞벌이인데 왜 며느리만 식사 준비를 해야 하냐? 보란 듯이 남편이 시부모 앞에서 직접 밥상을 차려봐라”, “친정엄마가 집에서 살림 해주고 계실 때 거길 찾아와서 밥상 차리게 하는 시부모는 대체 어떤 사람인 거냐?” 등의 반응이 이어졌다.
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