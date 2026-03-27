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의정부 60대女 주차장 차 세우려다 카페 돌진, 2명 부상
동아일보
업데이트
2026-03-27 15:02
2026년 3월 27일 15시 02분
입력
2026-03-27 14:22
2026년 3월 27일 14시 22분
김예슬 기자
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사고 현장. 경기도북부소방재난본부 제공
경기 의정부에서 60대 여성이 몰던 차량이 스타벅스에 돌진하는 사고가 발생했다.
소방 등에 따르면 27일 오전 11시14분경 경기 의정부시 금오동에서 60대 여성 A 씨가 몰던 차량이 상가 내 1층 스타벅스 매장으로 갑자기 돌진했다.
이 사고로 A 씨와 카페 안에 있던 손님 등 2명이 경상을 입어 병원으로 옮겨졌다. 또 카페 전면 유리창이 산산조각 났다.
경찰은 A 씨가 카페 앞 외부 주차장에 차량을 세우려다가 부주의해 사고를 낸 것으로 보고 있다.
해당 매장은 의정부도시공사에서 운영하는 공영주차장과 맞닿아 있어 평소 보행자와 승용차 간의 이동 위험이 우려된 곳으로 알려졌다.
경찰은 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.
#의정부
#차량 돌진
#카페 사고
김예슬 기자 seul56@donga.com
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