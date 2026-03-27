전북 “농생명-에너지에 109조 원 투자”

‘글로벌생명경제도시 계획’ 발표
농생명-바이오-재생에너지 육성
전주-익산 등 ‘중추 경제권’ 묶고
진안-무주엔 산림 치유 관광 강화
첨단이 흐르고 전통이 숨 쉬는 광역 거점 도시, 농생명·치유 힐링 기반의 천만 관광 명품 도시 등을 목표로 한 전북도와 14개 시군의 발전 전략을 담은 종합계획이 마련됐다. 전북도는 지역 여건을 반영해 수립한 이 계획을 통해 미래를 설계하고 균형발전을 실현해 나간다는 방침이다.
26일 전북도에 따르면 도는 향후 10년간 도정 발전의 길잡이가 될 중장기 전략 ‘글로벌생명경제도시 종합계획’을 최근 확정·고시했다.
이번 계획은 전북특별자치도 출범 이후 처음 수립된 법정 계획이다. 전북특별자치도 설치 및 글로벌생명경제도시 조성을 위한 특별법(전북특별법) 특례와 지역 여건을 반영해 차별화한 발전 전략을 담은 것이 특징이다.
종합계획은 ‘사람·자연·기술이 함께 성장하는 생명경제도시 전북’을 비전으로 △생명경제 글로벌 중심 도약 △전환 산업의 글로컬(글로벌+로컬) 성장 △연결 도시의 세계적 확장 등 3대 목표를 설정했다. 이를 실현하기 위한 5대 전략과 18개 계획 과제, 55개 세부 과제도 포함됐다.
전북도는 이 계획 실행을 위해 2035년까지 향후 10년간 109조 원(국비 56%·지방비 8%·민간 등 기타 36%) 규모의 재정을 투입한다. 이를 통해 농생명·바이오·신재생에너지 등 산업을 중심으로 한 미래 산업 생태계를 조성할 계획이다.
이 계획에는 14개 시군의 산업 기반과 지역 특성을 고려한 맞춤형 발전 전략도 담겼다. 지역의 강점과 약점을 면밀히 분석해 강점은 강화하고 약점은 보완했다.
권역별 전략으로는 △행정·산업·문화·교통 등 중추 기능을 집적한 중추도시 경제권 육성(전주·익산·완주) △국가 전략·수출형 글로벌 첨단 신산업 특화 경제권 구축(군산·김제·부안) △산업·관광과 도농 연계를 결합한 융복합 경제권 구축(정읍·고창·부안) △헬스케어 산업 특화를 통한 건강·생태 경제권 구축(남원·임실·순창) △산림 생태자원을 활용한 산림·치유 관광 경제권 구축(진안·무주·장수) 등이 제시됐다.
전북도는 이번 종합계획을 바탕으로 시군과의 협력을 강화하고 산업 생태계 조성, 일자리 창출, 정주 여건 개선 등 도민 삶의 질 향상을 위한 정책을 체계적으로 추진할 예정이다. 전북특별법에 따른 규제 완화와 권한 이양을 활용해 기업 유치와 투자 확대를 촉진하고, 핵심 산업 중심의 성장 동력도 단계적으로 강화할 방침이다.
전북도는 앞서 지난 2년간 전북특별법 특례 131개 조문 가운데 75개 과제를 사업화하고, 지구·단지·특구 지정과 시군별 대표 특례 추진 등 61개 과제를 시행해 지역 발전과 삶의 질 향상에 긍정적인 변화를 이끌었다.
새만금 고용 특구를 통해 구직자 609명을 발굴해 202명의 취업을 연계했고, 중소기업 판로 지원 기관은 31개에서 68개로 두 배 이상 늘었다. 어업잠수사 도입으로 수산자원 포획 방식의 효율성을 높여 생산비를 약 50% 절감하는 효과도 기대된다.
김관영 전북도지사는 “이번 종합계획은 향후 10년 전북의 미래를 설계하는 핵심 계획”이라며 “시군과 협력해 전략별 과제를 실행력 있게 추진하고, 지역이 함께 성장하는 균형발전을 실현해 도민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다”고 말했다.
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