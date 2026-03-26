봄의 정원 함께 즐겨요… 여의도-석촌호수 벚꽃축제 잇따라

서울 전역에서 벚꽃 개화가 임박하면서 여의도와 석촌호수, 안양천 등 주요 명소를 중심으로 봄꽃 축제가 잇따라 열린다.
서울 송파구는 4월 3일부터 11일까지 석촌호수 일대에서 ‘2026 호수벚꽃축제’를 개최한다. 올해는 축제 기간을 기존 5일에서 9일로 늘려 방문객이 한꺼번에 몰리는 것을 줄이고 보다 여유로운 관람 환경을 조성했다. 구는 이번 축제를 단순한 꽃놀이를 넘어 호수 전역을 야외 공연장과 전시장으로 꾸며 문화예술 축제로 발전시킨다는 계획이다. 개막일에는 가수 거미의 공연을 비롯한 대형 무대가 펼쳐지고, 축제 기간 동안 매일 버스킹과 클래식, 재즈 공연 등이 이어진다. 마지막 날에는 데이브레이크 등이 참여하는 ‘벚꽃만개 콘서트’로 대미를 장식한다.
석촌호수 축제는 서울에서 유일하게 ‘호수 배경 벚꽃’을 즐길 수 있다는 점이 특징이다. 구는 산책로 2.5km 전 구간에 경관 조명을 설치해 야간에도 벚꽃을 감상할 수 있도록 하고, 포토존과 벚꽃 게이트를 통해 체류형 관광 요소를 강화했다. 송파구는 축제 종료 이후인 4월 12일까지도 안전 인력을 배치해 방문객 밀집 상황에 대비할 계획이다.
영등포구도 4월 3일부터 7일까지 여의서로 일대에서 ‘여의도 봄꽃축제’를 개최한다. ‘봄의 정원, 모두 함께’를 주제로 열리는 이번 축제는 참여형 콘텐츠를 강화한 것이 특징이다. 개막 퍼레이드와 공군 특수비행팀 블랙이글스의 축하 비행 등 볼거리를 마련하고, 축제장을 ‘봄꽃·휴식·예술·미식’ 4개 테마 공간으로 구성했다. 운영 시간을 오후 9시 30분까지 연장해 직장인도 야간에 축제를 즐길 수 있도록 했고, 지역 상권과 연계한 할인 행사도 진행한다. 시각·청각 장애인을 위한 해설과 자막 서비스 등 ‘무장애 축제’도 확대 운영된다.
구로구는 안양천과 도림천 제방길 일대를 중심으로 봄 나들이객 맞이에 나섰다. 해당 구간에는 왕벚나무 800여 그루가 식재돼 있어 매년 많은 시민이 찾는 대표 명소다.
구는 하천변 녹지 정비와 보행 환경 개선, 시설 점검을 마치고 안전한 관람 환경을 조성했다. 도림천 책쉼터와 황톳길 정비, 보행 데크와 전망대 설치 등 체류형 공간도 확충했다.
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