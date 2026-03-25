“20대가 성폭행하고 촬영했다” 외국 여성 신고…경찰 수사

채팅 애플리케이션을 통해 만난 20대 남성에게 숙박시설에서 성폭행과 불법 촬영을 당했다는 외국인 여성의 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.
인천 연수경찰서는 성폭력처벌법상 카메라 이용 촬영 혐의 등으로 20대 남성 A 씨를 조사 중이라고 25일 밝혔다.
A 씨는 지난 23일 연수구 한 숙박시설에서 헝가리 국적의 여성 B 씨를 성폭행하고 이를 불법 촬영한 혐의를 받는다. 당시 B 씨는 직접 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
신고를 받고 출동한 경찰은 A 씨를 현행범으로 체포해 조사한 뒤 석방했다.
조사 결과 두 사람은 채팅 애플리케이션을 통해 처음 만난 것으로 파악됐다.
경찰 관계자는 “현장에서 일부 범죄 혐의가 인정된다고 판단해 현행범으로 체포했다”며 “이번 주 중 피해자를 불러 구체적인 경위를 조사할 예정”이라고 말했다. 이어 “혐의 내용에 대해 양측 주장이 엇갈리는 만큼 추가 조사가 필요하다”고 덧붙였다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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