대낮 흉기들고 여성 집앞 대기…복도 나오자 성폭행 시도

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  • 입력 2026년 3월 25일 10시 22분

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서울 강동경찰서. 뉴시스
서울 강동경찰서. 뉴시스
흉기를 들고 여성의 주거지 앞에서 기다리다 성폭행을 시도한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

25일 서울 강동경찰서는 특수강간미수, 주거침입, 스토킹처벌법 위반 혐의를 받는 30대 남성 A 씨를 현행범으로 체포해 조사 중이라고 밝혔다.

A 씨는 전날 오전 11시경 서울 강동구의 한 다세대주택에서 여성 B 씨를 기다리다, 집에서 복도로 나온 B 씨를 흉기로 위협하고 폭행한 뒤 성폭행을 시도한 혐의를 받는다.

경찰은 “복도에서 남성이 여성을 때리고 있다”는 주민 신고를 받고 출동해 A 씨를 체포했다.

경찰은 A 씨가 범행 전 수 시간 동안 B 씨 집 앞에서 대기한 정황을 확인하고 스토킹처벌법 위반 혐의를 추가 적용했다. 다만 이전에 B 씨를 스토킹한 이력은 없는 것으로 파악됐다.

B 씨는 외상을 입어 병원에서 치료를 받고 있으며, 정신적 충격을 호소하고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 구체적인 범행 동기를 조사하고 있다. 또 최대 한 달간 유치장에 격리할 수 있는 잠정조치 4호 적용과 구속영장 신청도 검토 중이다.

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황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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