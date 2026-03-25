“제조업에 AI-로봇 접목”… 화성서 MARS 콘퍼런스

경기 화성시가 기업의 인공지능(AI) 전환과 로봇 도입을 촉진하기 위한 투자유치 행사를 연다.
화성시는 24, 25일 푸르미르 호텔에서 ‘MARS 2026 투자유치&콘퍼런스’를 개최한다고 밝혔다. 이번 행사는 제조업 중심 산업 구조에 AI와 로봇 기술을 접목해 기업 경쟁력을 높이고, 투자 유치 기반을 확대하기 위해 마련됐다.
개회식에서는 AI 주제 영상 상영과 휴머노이드 로봇 퍼포먼스가 진행됐다. 이어 이수정 한국IBM 대표가 ‘혁신적인 AI 확산을 위한 기업과 지자체의 사고 전환’을 주제로 기조연설에 나섰다. 행사 기간 투자유치 설명회와 AI 스타트업 인베스트데이가 함께 열렸다. 이 자리에서는 투자협약 체결과 입지 홍보, 투자기업 사례 발표, 중소벤처기업 지원 시책 안내 등이 진행됐다.
25일에는 ‘AI 전환과 K-AI 시티 실현’을 주제로 한 세션이 열린다. 국가 AI 전략 방향과 도시 적용 모델, 공공 AI 활용 사례를 공유하고, 공공과 기업이 참여하는 도시 단위 활용 방안도 논의한다. 자율주행 기술과 지능형 모빌리티 등 산업 현장 적용 사례도 소개한다.
행사 기간 화성시와 화성산업진흥원, 한국로봇산업진흥원, 한국 AI·로봇산업 협회 간 업무협약(MOU)도 체결된다. 각 기관은 로봇·AI 기반 제조 전환 지원과 기업 간 협력 확대에 나설 계획이다.
이경진 기자 lkj@donga.com
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