육아 노하우 나눠요… ‘전남 100인의 아빠단’ 모집

2018∼2023년생 자녀 둔 아빠
전남도는 아빠의 육아 참여를 늘리고 가족 중심의 건강한 양육문화 확산을 위해 2026년 제8기 전남 100인의 아빠단 참여자를 모집한다고 24일 밝혔다.
내달 5일까지 온라인으로 접수
모집 대상은 3세부터 초등학교 2학년(2018∼2023년생) 자녀를 둔 전남 거주 아빠다. 4월 5일까지 온라인에서 신청 가능하며 자세한 내용은 아빠단 공식커뮤니티를 통해 확인할 수 있다.
전남 100인의 아빠단은 인구보건복지협회 광주전남지회와 함께 운영된다. 단순한 체험 활동을 넘어 아빠 육아에 대한 긍정적 경험을 확산하고 육아 역량을 강화하는 데 목적이 있다. 선발된 아빠들은 발대식 및 해단식, 지역연계 체험프로그램, 육아전문가 멘토링, 온라인 주간 미션 및 커뮤니티 활동 등 다양한 프로그램에 참여하게 된다. 또래 아빠들과의 네트워크 형성과 실질적 육아 노하우를 공유해 아빠 육아 참여에 대한 부담감을 줄이고 아이와의 유대감을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.
전남도는 100인의 아빠단이 매년 높은 관심 속에 운영되고 있으며 참여자들의 육아 자신감을 높이고 가족 관계 개선에 도움이 되는 프로그램으로 꾸준한 호응을 얻고 있다고 설명했다.
최종민 전남도 인구정책과장은 “아빠의 육아 참여는 아이의 건강한 성장뿐 아니라 가족 전체의 행복과 직결된다”며 “아빠와 아이가 함께하는 일상의 소중함을 경험하고 지역사회 전반에 가족 친화적 문화가 확산하길 기대한다”고 말했다.
정승호 기자 shjung@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0