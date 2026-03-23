“빈집인 줄 알았는데” 태연히 집 안 누빈 절도범 ‘홈캠’에 딱걸려

빈집에 침입해 금품을 훔치려던 절도범이 집 안에 설치된 홈캠에 포착돼 경찰에 붙잡혔다.
20일 경찰청 유튜브 채널 ‘대한민국 경찰청’에는 ‘아무도 없는 집에 홈캠이 움직인다?’라는 제목의 영상이 공개됐다.
사건은 지난달 26일 경북 영주시 한 전원주택 마을에서 발생했다. 한 남성이 주택 주변을 서성이며 주변을 살피다가 문을 열고 태연하게 내부로 침입했다. 집 안에 있던 반려견이 짖자 남성은 개를 달래며 들어선 뒤에 집 안 곳곳을 뒤지기 시작했다.
이 모습은 홈캠에 실시간으로 찍혀 주인에게 전달됐다. 집주인은 “집에 도둑이 든 것 같다. 집 안에 모르는 사람이 돌아다니고 있다”며 경찰에 신고했다.
신고를 받은 경찰은 용의자의 인상착의를 공유한 뒤 순찰차를 동원해 수색에 나섰다. 이어 CCTV를 통해 이동 경로를 추적한 끝에 약 4시간 만에 용의자를 검거했다.
경찰 조사 결과 이 남성은 전국을 돌며 순금 등 각종 금품을 훔쳐온 절도범으로 확인됐다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
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